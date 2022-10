L’Inter dice addio a Skriniar a gennaio: già trovato il sostituto

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe salutare Skriniar a gennaio. Al suo posto occhio al nome di Yerry Mina, difensore in scadenza di contratto con l’Everton

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera al Camp Nou, sfiderà il Barcellona in occasione della quarta giornata del gironcino di Champions League. I nerazzurri, nel match di martedì sera a San Siro, hanno battuto i blaugrana grazie alla rete nel recupero del primo tempo di Hakan Calhanoglu.

Un gol pesantissimo quello del turco che ha riportato entusiasmo nell’ambiente nerazzurro che domani ha di fronte davvero una montagna da scalare. Il Camp Nou sarà gremito e Lewandowski e compagni vorranno vendicare la gara dell’andata, considerando anche le polemiche arbitrali che hanno seguito il match. Insomma, in quel di Barcellona sarà una battaglia e l’Inter, in difesa, tornerà verosimilmente a fare affidamento sulla carica e sul fisico di Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, al centro di mille voci di calciomercato, ha disputato una prestazione di altissimo livello contro gli azulgrana all’andata ed ora deve ripetersi nella bolgia, ma attenzione a quello che sarà il suo futuro, sempre più in bilico.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: la soluzione di Marotta

Se a gennaio il PSG dovesse tornare forte sul profilo di Skriniar, l’Inter potrebbe seriamente pensare alla cessione e ad un sostituto del giocatore slovacco. L’offerta della società francese, visto il contratto in scadenza al termine della stagione dell’ex Sampdoria, potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Con questo tesoretto, i nerazzurri potrebbero cercare un sostituto, low cost, che non vada ad intaccare troppo l’entrata derivante dalla cessione di Skriniar. Nel mirino potrebbe quindi finire il profilo di Yerry Mina, difensore centrale dell’Everton. Il giocatore colombiano, più volte accostato a club italiani, è anch’egli in scadenza di contratto con i Toffees e potrebbe davvero dire addio nel mese di gennaio. L’Inter vorrebbe chiudere l’operazione sui 10 milioni di euro, ma molto dipenderà anche dall’ingaggio proprio dell’ex Barcellona.