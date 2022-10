La Juventus vara la linea dura: decisione immediata

Problemi a non finire in casa Juventus. Ancora una sconfitta cocente contro il Milan per la compagine bianconera: linea dura

Nuove regole imposte a seguito della sconfitta di San Siro della compagine bianconera: la Juventus ora intende cambiare pelle con il tempo che sta finendo via via. Con la sosta Nazionale per il Mondiale, ora la squadra guidata da Massimiliano Allegri dovrà collezionare punti importanti.

Le dinamiche non sembrano essere cambiate da un anno a questa parte. La Juventus continua a vivere momenti negativi senza essere continui in positivo. Ora c’è tanto lavoro da fare per Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di recuperare Pogba e Chiesa, ancora ai box per infortunio. I punti dalla capolista Napoli si fanno sempre tanti e così c’è bisogno di un cambiamento totale anche fuori dal campo.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” Allegri sta provando tutti i modi di fare gruppo trovando concentrazione e motivazione. C’è una prima ipotesi di ritiro, per poi pensare a regole più dure: si può cenare in famiglia il giorno della vigilia, ma a dormire si va al J Hotel in serata per poi stare insieme per tutto l’arco della giornata della partita.

Juventus, si cambia tutto: nuove regole in vista

Momento negativo in maniera particolare per Locatelli e Vlahovic, i più pagati degli ultimi due anni, che non riescono ad incidere come un tempo. L’attaccante serbo è stato autore di una prestazione insufficiente contro il Milan regalando anche il gol del 2-0 ai rossoneri. Inoltre, a San Siro la Juventus ha effettuato zero tiri verso lo specchio della porta.