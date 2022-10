Firma o va via: l’ombra di Conte

E’ tempo di stringere sui tempi dei rinnovi per alcuni calciatori in scadenza nel 2023. I club d’Europa nel frattempo fiutano le occasioni

Tra poco più di due mesi i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno del 2023 potrebbero firmare per altre società.

Lo sanno bene tutte quelle squadre che sono in trattativa con i propri tesserati da mesi, cercando di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti. L’Inter di Simone Inzaghi sembra essersi ripresa degnamente da un periodo piuttosto burrascoso a livello di gioco e prestazioni, ma le beghe legate alle scadenze in rosa purtroppo restano e bisogna correre ai ripari prima che sia tardi.

Ottobre mese chiave, resta o va via

Anche ieri Milan Skriniar non è entrato bene in partita contro il Sassuolo. Sicuramente l’indecisione sul suo futuro non lo sta aiutando a dare il meglio e l’Inter vorrebbe convincerlo a rinnovare il suo contratto entro fine ottobre. Tutto questo però senza fare pazzie che non rientrino nei limiti del budget societario relativo al monte ingaggi. Per Skriniar ci sono tante squadre in “lista”, le quali non aspettano altro che un mancato rinnovo da parte del difensore nerazzurro. Le concorrenti dell’Inter sono piuttosto prestigiose, infatti oltre al PSG c’è anche il Real Madrid di Ancelotti a far la corte allo slovacco. Tuttavia non è da sottovalutare l’interesse del Tottenham di Antonio Conte, perché in tal modo Skriniar, oltre a ritrovare il suo ex allenatore, incontrerebbe di nuovo il suo grandissimo amico Ivan Persic.

Il croato infatti è stato compagno di tante avventure e i due hanno legato particolarmente durante la permanenza a Milano. La dirigenza nerazzurra quindi dovrà fare i conti non solo con il prestigio economico messo in campo dalle concorrenti, ma anche coi valori affettivi di Skriniar, il che potrebbe essere anche più problematico.