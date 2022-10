HIGHLIGHTS Roma-Lecce 2-1: Dybala regala la vittoria e poi esce per infortunio

La squadra di Mourinho fatica più del dovuto per avere la meglio su un Lecce in 10 dal 22′. Ma le cattive notizie sono altre

Serata dolceamara – se sarà effettivamente stata più felice o addirittura nefasta lo dirà molto probabilmente solamente la giornata di domani – per la Roma di José Mourinho. Al termine di una gara in cui il Lecce – in 10 dal 22′ per un intervento a gamba tesa di Hjulmand su Belotti – ha lasciato tutto sul terreno dell’Olimpico, restando in partita fino alla fine, i giallorossi capitoloni hanno raccolto i tre punti. Ma la gioia è davvero contenuta a fine match.

Già perchè al terzo minuto della ripresa Paulo Dybala, dopo aver realizzato dal dischetto il gol del 2-1, che sarà poi il punteggio finale dell’incontro, ha sentito una fitta alla coscia sinistra. Dopo aver chiesto subito il cambio, rilevato da Matic, l’argentino si è accomodato in panchina con la borsa del ghaiccio. E con un’espressione, ripresa dalle telecamere, che è tutta un programma. Si teme uno stiramento, con conseguenti tempi di recupero che si allungherebbero. Per la cronaca, la Roma era passata in vantaggio al 6′ con un’incornata di Chris Smalling su preciso assist di Lorenzo Pellegrini; il Lecce aveva momentaneamente pareggiato al 39′ con Strefezza, bravo a trafiggere il portiere romanista Rui Patricio sugli sviluppi di una mischia.

Roma-Lecce 2-1: tabellino, classifica e highlights

ROMA-LECCE 2-1

6′ Smalling, 39′ Strefezza, 48′ Dybala

CLASSIFICA: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Roma 19, Lazio* 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.

(*una partita in meno)

*In arrivo gli highlights del match