Roma-Lecce, Olimpico in ansia: Dybala è uscito per infortunio

Subito dopo aver realizzato il gol del 2-1 contro il Lecce, il fuoriclasse ha sentito una fitta alla coscia sinistra



Come passare dalla gioia personale alla ‘disperazione’ nel giro di pochi istanti. Stesso repentino cambio di umore registrato poi dai 65mila spettatori sugli spalti dell’Olimpico. Paulo Dybala ha segnato, è vero. Ma subito dopo aver realizzato il tiro dal dischetto ha sentito una fitta alla coscia sinistra.

Il giocatore argentino ha immediatamente chiesto il cambio, con un’espresisone dipinta sul viso che già non lasciava presagire nulla di buono. Nel frattempo, le telecamere di DAZN hanno indugiato sovente sul calciatore argentino, fermatosi in panchina ad assistere al prosieguo del match. L’umore non è certo dei migliori, come immortalato dalla TV.

Dybala stop, borsa del ghiaccio in panchina

Accomodatosi assieme ai panchinari della Roma, un po’ defilato, al giocatore argentino è stato applicato subito il ghiaccio sulla coscia sinistra. Il volto dice tutto sulla preoccupazione per uno stop che potrebbe comprometterne la parteciazione alle prossime gare.

Finora in stagione l’ex bianconero aveva saltato solo una partita, quella con l’Atalanta, per un probelma al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà certamente a degli esami più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. Tutti i tifosi giallorossi, non solo quelli presenti allo stadio, restano col fiato sospeso.