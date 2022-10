“Fuori dal mondo”: Allegri nel vortice senza fine, ennesimo attacco

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, continua ad essere al centro delle numerose critiche: arriva un nuovo e duro attacco

Sembrava fosse passata la tempesta e, invece, la Juventus è ripiombata in uno sconforto generale. A quasi nulla sono servite i successi ai danni di Bologna e Maccabi Haifa, in Serie A e Champions League. Ci ha pensato il Milan targato Stefano Pioli a spegnere nuovamente la luce in casa bianconera.

A differenza dei torinesi, i rossoneri – nonostante il problema infortuni – si sono resi protagonisti di una prestazione assolutamente convincente, a dimostrazione di come il gruppo rimanga compatto anche in situazione complicate da gestire. È esattamente l’opposto di ciò che succede a ‘La Vecchia Signora’. Di fronte alle difficoltà, la truppa guidata dal tecnico livornese si sgretola. Continuano a non vedersi idee di gioco, con Allegri ritenuto il principale responsabile in tal senso. I tifosi chiedono l’esonero e il conseguente cambio della guardia in panchina già da qualche settimana. Ormai la fiducia verso il trainer toscano è ai minimi storici, tant’è che si è perso il conto dei numerosi attacchi nei suoi confronti.

Juventus, Bargiggia contro Allegri: “Fuori dal mondo”

Per il noto giornalista Paolo Bargiggia l’allenatore della Juve è assolutamente indifendibile: “I pochi tifosi bianconeri rimasti a difendere Allergi sembrano quei poveretti trovati nella giunga in Vietnam vent’anni dopo la fine della guerra che stavano ancora cercando il nemico“. Così il collega sul proprio profilo Twitter, aggiungendo poi sotto forma di hashtag l’espressione “Fuori dal mondo“. Insomma, ora veramente in pochi – forse nessuno – credono ancora nell’operato di Allegri. E la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro.