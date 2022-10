Ha stregato il Milan: l’erede di Leao è in Serie A

Il Milan potrebbe perdere Leao in futuro e si guarda già attorno alla ricerca di potenziali sostituti: Maldini pensa all’affare in Serie A

Battuta nettamente la Juventus, ma anche e soprattutto la sfortuna. È un momento non semplice quello che stanno attraversando Stefano Pioli e la sua squadra, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito il Milan nelle ultime settimane. Nonostante ciò, i rossoneri dimostrano ancora di essere un gruppo compatto e pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà, proprio perché estremamente unito.

Ovviamente, però, sono sempre i giocatori a fare la differenza. In tal senso, il recupero di Theo Hernandez è stato a dir poco fondamentale. Così come è fondamentale avere a disposizione una pedina come Rafael Leao, probabilmente la più decisiva dell’intero campionato. Non a caso, in sua assenza, i lombardi sono usciti sconfitti dallo scontro diretto col Napoli, che in questo momento è più in forma e in fiducia. Insomma, l’importanza del portoghese all’interno della rosa rossonera è enorme, ma i lombardi potrebbero dover rinunciare a lui in futuro. Questo perché il contratto del classe ’99 è in scadenza giugno 2024. Il rinnovo appare complicato, complice il noto problema a livello legale con lo Sporting Club de Portugal che rallenta tutto.

Calciomercato, il Milan vuole Lauriente se parte Leao

E non solo, visto che l’attaccante vorrebbe un considerevole aumento d’ingaggio (almeno 7 milioni netti) e piace parecchio alle big europee, vedi Chelsea e Bayern Monaco. Di conseguenza, il direttore tecnico Maldini si guarda attorno alla ricerca di possibili sostituti, nel caso la situazione dovesse precipitare. A tal proposito, il Milan sarebbe rimasto folgorato da Laurienté del Sassuolo, il quale ieri ha fatto letteralmente impazzire la difesa dell’Inter. Se Leao dovesse abbandonare la nave, il club meneghino vorrebbero proprio il francese – valutato attualmente sui 15-20 milioni – per coprire quella zona di campo. Pista, dunque, da tenere d’occhio.