Ora non ci sono più dubbi: per Ronaldo decisione presa

Cristiano Ronaldo sta vivendo il momento peggiore della propria carriera. Poco utilizzato dal tecnico Ten hag, chiede la cessione nella prossima sessione di mercato

Uno dei momenti peggiori, se non proprio il peggiore, per Cristiano Ronaldo nella propria carriera. Il fenomeno portoghese, poco utilizzato dal tecnico olandese, in questa stagione ha realizzato una sola rete e un solo assist tra Premier League e Europa League. Proprio per questo motivo, la sua avventura al Manchester United, potrebbe essere arrivate veramente ai titoli di coda.

Stando a quanto riportato dal portale TodoFichajes, infatti, il fuoriclasse avrebbe chiesto alla dirigenza dei red devils di facilitare la propria partenza nella sessione di mercato invernale. Ronaldo non è soddisfatto del modo in cui gioca la squadra e, neanche, del modo di allenare di Ten Hag. Queste insoddisfazioni il portoghese le ha fatte presenti alla società chiedendo, appunto, una cessione in tempi brevi.

Incompatibilità con Ten Hag: Ronaldo può lasciare Manchester

L’incompatibilità che si è creata tra il tecnico e il fuoriclasse portoghese, potrebbe facilitarne la partenza già nel mercato di Gennaio. Le squadre più interessate e che potrebbero portare offerte concrete provengono dall’America dove, Inter Miami e Los Angeles Galaxy, farebbero follie pur di portarlo in MLS. Ovviamente Ronaldo è in attesa di offerte che potrebbero arrivare dall’Europa, magari permettendogli di giocare la competizione a lui più cara, ovvero la Champions League. La pista che porta in America, però, non è del tutto scartata dal campione del Manchester United, che potrebbe prenderle in considerazione qualora non giungano offerte da club europei.

Insomma, è un momento veramente complicato per Cristiano Ronaldo, che non aspetta altro che lasciare il Manchester United. Tutte queste incomprensione nate tra il calciatore e il tecnico Ten Hag, sembrano portare a una separazione imminente che, a questo punto, potrebbe far bene ad entrambe le parti. Lui aspetterà ancora una squadra europea ma, la MLS, lo aspetta già a braccia aperte.