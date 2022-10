Pogba ai Mondiali, la speranza di Deschamps si chiama Juventus

Si avvicinano i Mondiali del Qatar e permangomo dubbi sulla possibile convocazione di Paul Pogba: parla Deschamps

La seconda avventura di Paul Pogba in maglia Juve non è certo iniziata nel migliore dei modi. Anzi, possiamo ben dire che non sia iniziata affatto, visto che il giocatore francese si è infortunato un seguito alla prima amichevole disputata in estate contro i messicani del Chivas Guadalajara.

Dopo la decisione di non operarsi, l’ex Manchester United ha cambiato idea: la sua decisione ha suscitato non poche polemiche, perchè la terapia conservativa che il calciatore ha improvvisamente abbandonato avrebbe di fatto allungato i temi di recupero. Che però non andrebbero, secondo qualche maligno, ad inficiare la sua partecipazione ai Mondiali del Qatar. Sull’argomento ‘disponibilità’ per la kermesse asiatica, è intervenuto anche Didier Deschamps, il ct della Francia, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Rai Sport, durante 90° Minuto.

Deschamps sulla convocazione di Pogba ai Mondiali

“Il programma va benissimo, però per oggi è difficile dare una data precisa di ripresa. Dovrò decidere, ma per il momento non posso dire che non sarà pronto per i Mondiali. La condizione numero uno per la sua convocazione è che sia guarito, poi il fatto che sarà passato tanto tempo senza giocare potrà essere un problema… Spero possa giocare con la Juventus il massimo del tempo possibile prima dei Mondiali“, ha esordito l’ex Juve.

“Le vicende familiari l’extra campo? Sono cose gravi, grossi problemi per lui ma ci ho parlato spesso e mi sembra abbastanza sereno. Non sono cose piacevoli, ma capitano… Paul ha una forza caratteriale che gli permette di gestire queste cose, per quanto gravi siano. Non auguro che succeda a nessuno“, ha concluso.