Il Liverpool a caccia del rinforzo: spunta un big di Serie A

Il Liverpool ha già 4 nomi nella lista per rinforzare il centrocampo e tra questi c’è anche un big di Serie A

Il Liverpool sta trovando non poche difficoltà in questo inizio di stagione come dimostra il nono posto in Premier League con la vetta che dista 11 punti.

La squadra di Klopp ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo, dove stanno venendo fuori delle lacune. Infatti i Reds hanno messo nel mirino diversi obiettivi per rinforzare quella zona di campo. Come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.com’, il Liverpool ha ben 4 nomi nella propria lista. Uno di questi è Jude Bellingham, 19enne del Borussia Dortmund che ha già molti club sulle sue tracce. La squadra di Jurgen Klopp vorrebbe provare ad accaparrarselo nel 2023. I Reds stanno seguendo da vicino anche Yuri Tielemans, centrocampista belga del Leicester dove in questi ultimi anni è diventato uno dei protagonisti principali.

Liverpool, torna di moda Bennacer per il centrocampo

Il Liverpool non ha mai nascosto l’interesse neppure per Marcelo Brozovic ma ultimamente per il club inglese sembra essere tornato di moda il nome di Ismael Bennacer, ormai perno del centrocampo del Milan. Il classe ’97 algerino, se pur con caratteristiche molto diverse rispetto a Bellingham e Tielemans, piace molto ai Reds che vorrebbe puntarci in vista del prossimo mercato estivo. La sua valutazione è di circa 35 milioni di euro ma il suo contratto con il Milan scadrà nel 2024 e i rossoneri difficilmente lo lascerebbero andare per una cifra inferiore.