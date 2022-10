Aubameyang incastra Allegri, il bomber verso la Premier

Si prevedono grandi movimenti per il calciomercato di giugno. Arriva il pericolo in casa Juve

Se il mercato di gennaio solitamente è un po’ fiacco, non si può dire lo stesso per quello estivo, frangente in cui soprattutto le squadre facoltose sferrano colpi milionari senza pensarci troppo.

Partendo dalla Premier League e passando per tutti gli altri campionati europei si prospetta un’estate molto calda, quella del 2023, con trattative che coinvolgeranno anche il nostro campionato di Serie A. Può accadere infatti che si scateni un effetto domino e Allegri dovrà fare i conti con un’offerta importante dall’Inghilterra per uno dei suoi gioielli.

Aubameyang insidia il gioiello di Allegri

Dalla Francia sono quasi sicuri che il PSG possa sferrare qualche colpo in cerca di un secondo attaccante di livello. Infatti si parla di un interesse da parte dei parigini nei confronti di Pieer Aubameyang, attualmente in forza al Chelsea. L’attaccante di 33 anni riscuote ancora grande successo, nonostante non sia più giovanissimo, tanto da richiamare l’attenzione del suo ex allenatore Galtier (ex St.Etienne). Svenduto dal Milan al St.Etienne nel 2012 per una cifra di 1,8 milioni di euro, l’attaccante si è riscattato a Dortmund portando la sua valutazione a circa 65 milioni di euro. Con un passato già in Premier League, Aubameyang si è poi trasferito al Barcellona, per accasarsi in seguito al Chelsea. L’interesse del PSG sembra concreto e l’attaccante accetterebbe di buon grado la destinazione. In tal caso però i blues sarebbero intenzionati a puntare i fari sulla Serie A per trovare il suo sostituto, nella fattispecie in casa Juventus. Il Chelsea, infatti, potrebbe preparare un’offerta per accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. Sembrerebbe lui il maggiore indiziato per sostituire il franco-gabonese in direzione PSG, ma il Chelsea dovrà fare i conti con una condizione economica non tanto rosea e un contratto che lega il ventiduenne alla Juventus fino al 2026.