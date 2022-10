Kim Min Jae, su Instagram ci mostra sua moglie Ahn: è bellissima | LE FOTO

Ecco Kim Min Jae su Instagram, ed il roccioso difensore del Napoli non è da solo. Con lui c’è la sua dolcissima compagna di vita.

Kim Min Jae su Instagram compare con la sua graziosissima moglie. Il gigante proveniente dalla Corea del Sud è diventato subito uno dei punti di forza del Napoli di Luciano Spalletti, al primo posto sia in Serie A che nel suo girone di Champions League.

Il 26enne difensore centrale asiatico (compie gli anni il 15 novembre, n.d.r.) ha già fatto dimenticare Kalidou Koulibaly ai tifosi azzurri. E Kim Min Jae su Instagram si concede un piacevole intermezzo, tra una prova super e l’altra in campo.

Infatti ecco Kim Min Jae su Instagram con la sua compagna di vita. La moglie si chiama Ahn ed è più grande di lui di un anno e qualche mese. A guardarla però lei sembra dimostrare molto di meno. Merito di un viso quasi angelico, acqua e sapone, e di un sorriso estremamente grazioso.

Il numero 3 del Napoli e la sua Ahn si sono scattati delle foto nel corso di una serata trascorsa fuori, si dice in un ristorante giapponese del capoluogo campano. “The Monster” è decisamente meno mostruoso ed anzi, anche il suo sorriso è molto rassicurante.

Kim Min Jae Instagram, eccolo con sua moglie Ahn

Per Kim, che è costato al Napoli 19 milioni e mezzo di euro versati in blocco al Fenerbahce (a fronte dei quasi 39 mln incassati dal Chelsea per Koulibaly, n.d.r.) Ahn è motivo di grande gioia. E dagli altri scatti social che si possono vedere sul profilo Instagram di lei, pare anche che la coppia ha avuto un bambino non moltissimo tempo fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ahn.jm.j

Sono numerosissimi i commenti da parte dei tifosi del Napoli, che riempiono sia Kim che Ahn di complimenti. Una cosa che avviene sistematicamente con i beniamini di turno. Ed anche quando un giocatore lascia la piazza azzurra, finisce con il diventare un grande amico sempre benvoluto.

Chiedere per informazioni a Dries Mertens ed a sua moglie Kat, che dopo ben nove anni trascorsi a in azzurro alla fine hanno lasciato la Campania e l’Italia per trasferirsi ad Istanbul, dove il belga gioca ora per il Galatasaray assieme a Mauro Icardi.

Ma già in un paio di circostanze i due sono tornati a Napoli per qualche giorno di vacanza dove resteranno per sempre di casa. E dove lui ha ottenuto anche la cittadinanza onoraria.