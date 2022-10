Calhanoglu firma l’impresa dell’Inter: Napoli a valanga sull’Ajax

L’Inter riesce ad andare oltre al pronostico e battere il Barcellona a San Siro, grazie alla rete a firma Calhanoglu: spettacolo Napoli

Serata di Champions magica per le italiane. L’Inter, a dispetto dei pronostici, è riuscita a centrare una vera e propria impresa tra le mura di San Siro. La truppa guidata da Simone Inzaghi ha battuto di misura il Barcellona targato Xavi e Lewandowski, col match che si è concluso sul punteggio di 1-0 in favore dei lombardi.

Decisivo il gol di Hakan Calhanoglu nel primo tempo e, sempre per quanto concerne i primi 45 minuti di gioco, non sono mancate le polemiche a causa di un particolare episodio. Intorno al 20esimo, dopo una carambola, Eric Garcia tocca il pallone con il braccio in area, ma l’arbitro Vincic lascia correre. Poco dopo il direttore di gara, tramite on field review, assegna il calcio di punizione agli ospiti per un fuorigioco precedente di Lautaro. Una gestione del Var che ha generato numerose proteste in campo e sui social.

Champions League, Inter-Barcellona 1-0 e Ajax-Napoli 1-6: marcatori e classifiche

La ‘Beneamata’, al termine di una gara estremamente sofferta, si porta a casa tre punti importantissimi e riscatta l’ultimo periodo buio. Passando al Napoli, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti sono stati letteralmente straripanti all’interno dell’Amsterdam Arena. Ben sei le reti messe a referto dai partenopei: sono andati in gol nell’ordine Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, poi di nuovo Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone. Qualificazione agli ottavi di finale ipotecata.

Inter-Barcellona 1-0: 45+2′ Calhanoglu (I)

Ajax-Napoli 1-6: 9′ Kudus (A), 18′ Raspadori (N), 33′ Di Lorenzo (N), 45′ Zielinski (N), 47′ Raspadori (N), 63′ Kvaratskhelia (N), 81′ Simeone (N)

CLASSIFICA GIRONE C: Bayern Monaco 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

CLASSIFICA GIRONE A: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Glasgow Rangers 0