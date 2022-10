“Scandaloso”: Inter-Barcellona, si scatena la polemica Var

Un episodio avvenuto nel primo tempo di Inter-Barcellona, riguardante Lautaro, ha scatenato una nuova polemica sul Var: cosa è successo

Prestazione finora convincente dell’Inter contro il Barcellona tra le mura di San Siro. I nerazzurri hanno segnato la rete che ha sbloccato la gara nel primo tempo. Autore del gol Hakan Calhanoglu, tra i migliori dei suoi. Nei primi 45 minuti, però, non sono mancate le polemiche a causa di un episodio avvenuto al 20esimo.

Questa la ricostruzione: parte un lancio verso Lautaro Martinez nell’area degli spagnoli, l’argentino non tocca la palla che finisce successivamente – dopo una carambola – sul braccio di Eric Garcia, andato a contrasto con Correa. Il tocco del difensore blaugrana è netto, come si vede bene dai replay, ma l’arbitro Vincic non fischia subito il rigore a favore dei nerazzurri.

Inter-Barcellona, è polemica Var per il fuorigioco di Lautaro

Poco più tardi, il direttore di gara viene richiamato dal Var e va a rivedere al monitor a bordocampo l’azione. Un po’ a sorpresa, invece che assegnare il tiro dal dischetto agli uomini di Inzaghi, concede punizione al Barça per un precedente fuorigioco (quantomeno discutibile dalle immagine che sono pervenute) di Lautaro. Una gestione Var che ha scatenato numerose polemiche, sia in campo che sui social. Di seguito alcuni commenti rilasciati dai tifosi su Twitter.

L’arbitro #Vincic non riconosce il rigore all’#Inter, invece si inventa un alluce in #offside.

Arbitro c’era un #penalty grosso come una casa.

Incompetente o in malafede?

Anche su #Correa… gol annullato!#InterBarcellona — #EUrovina (@EUrovina_it) October 4, 2022

Lautaro è regolare quindi è rigore netto! — Alessandro (@90ordnasselA) October 4, 2022

io comunque sto ancora pensando al fuorigioco di Lautaro — alessia 🎃 (@signofmarc) October 4, 2022

Scandaloso quello che è appena successo a Milano. Inter derubata. #InterBarcellona — Paulo Exequiel G. (@piertweet) October 4, 2022

Resta il fatto che l’andare davanti al monitor non ha nessun senso.

Il fuorigioco, che c’è, non necessita dell’interpretazione arbitrale a video — Delupippo (@Delu90Inter) October 4, 2022

Nk – L’arbitro va al VAR e fischia il fuorigioco? Ma che senso ha? — Bauscia Café (@BausciaCafe) October 4, 2022

Prima volta nella storia del calcio che un arbitro viene mandato al Var per vedere un fuorigioco hahahahahaha — Renzo Tartina (@Divino_2) October 4, 2022