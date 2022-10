Milan e Napoli a duello: 15 milioni per il post Zielinski

Il ghanese è uno degli astri nascenti dell’Ajax, piace al Milan ma anche al Napoli in vista dell’eventuale cessione del vice-capitano o di Elmas

Appena un paio di settimane fa si erano fatti alcuni nomi che avrebbero rappresentato i nuovi obiettivi di mercato del Milan per il futuro: tanti giovani in ascesa, del calibro di Rasmus Hojlund di proprietà dell’Atalanta e Mohammed Kudus, in forze all’Ajax.

Il profilo del fantasista ghanese, adoperato spesso anche come prima o seconda punta, sarebbe l’ideale per rinnovare le file offensive a disposizione di Pioli: rapido, dotato tecnicamente e con un gran fiuto del gol, Kudus ha già segnato 4 volte in appena 8 partite di campionato (giocando in media una trentina di minuti alla volta, dato da non sottovalutare) e ne ha collezionati altri 2 nelle prime 2 di Champions League (di cui uno contro il Liverpool). Insomma, una risorsa per gli olandesi e un astro nascente a tutti gli effetti nel firmamento calcistico europeo dal valore di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato, Kudus sostituto perfetto per Elmas o Zielinksi

Al club rossonero si sarebbe però infilato con prepotenza anche il Napoli che, la prossima estate, potrebbe dover affrontare una questione molto delicata: nel caso di partenza del direttore sportivo Giuntoli verso i vertici della dirigenza della Juventus, potrebbe lasciare il capoluogo partenopeo anche il vice-capitano Piotr Zielinski, pallino della ‘Vecchia Signora’ da diversi anni. E neppure Elmas ha certezze in pugno sulla permanenza.

Così Kudus rappresenterebbe il sostituto perfetto per uno dei due, per caratteristiche tecniche e prospettive future. L’ennesimo jolly in mano a Spalletti per consolidare l’ottimo momento di forma. Al momento il Napoli è davvero una delle squadre favorite da battere, il resto dipenderà dalle volontà del presidente De Laurentiis.