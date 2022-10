Addio Juve, l’Inter tenta l’affondo a parametro zero

Nerazzurri pressati da chi brama il centrocampista, così dalla sua cessione potrebbe nascere l’affondo sul rimpiazzo ai danni della Juventus

L’Inter è vigile sul mercato anche quando la sessione è chiusa e non possono essere svolte operazioni in via ufficiale. Non soltanto fronte entrate ma anche fronte cessioni, considerato che il progetto nerazzurro parla chiaro: nessuno è incedibile e chiunque potrebbe essere messo in vendita di fronte ad un’offerta consona alle aspettative. Un esempio lampante è stato il caso di Milan Skriniar nella passata sessione estiva, ma a far gola sono anche i vari Lautaro, Barella e Brozovic.

Ed è proprio su quest’ultimo da cui la società deve ben guardarsi, perché entrato nel mirino del Liverpool dopo Manchester United e PSG. Il club inglese è rimasto deluso dall’operazione che ha portato Arthur in prestito dalla Juventus: ci si aspettava una mossa di maggiore caratura, in linea con gli obiettivi stagionali. Klopp vuole dunque rifarsi il prima possibile. Certo mettere le mani su un profilo tanto importante per Inzaghi non sarà semplice, forte anche del rinnovo di contratto piuttosto recente. Ma sul mercato mai dire mai. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la dirigenza nerazzurra dovrebbe attivarsi immediatamente per il giusto rimpiazzo. Una scelta non facile, ma qualche alternativa c’è.

Calciomercato, Brozovic fa gola al Liverpool: Inter su Tielemans

L’idea sarebbe infatti quella di strappare Youri Tielemans, attualmente in scadenza con il Leicester City, dalle grinfie della Juventus la prossima estate, rigorosamente a parametro zero. Il calciatore è cresciuto a dismisura nel corso delle ultime stagioni ed è un punto fisso della Nazionale belga. Binomio perfetto con Lukaku a farsi carico dell’attacco.