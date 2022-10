Mauro Icardi sembrerebbe sparito all’improvviso: è mistero su quanto è accaduto ed i tifosi sono giustamente preoccupati

Dopo una parentesi al Paris Saint Germain di tre anni poco entusiasmante per l’argentino, mai vero protagonista a Parigi, Mauro Icardi ricomincia dalla Turchia. L’attaccante ex Inter è in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione, dove fino ad ora ha giocato solo 10 minuti. Il mondiale è oramai alle porte e Mauro cerca un ultima chance per convincere Scaloni a portarlo in Qatar.

L’istinto del gol non gli è mai mancato come ha sempre dimostrato, soprattutto in Italia con le maglia di Sampdoria e Inter. Ultimamente però gli manca la fiducia, fattore che lo ha portato ad essere messo ai margini a Parigi. Ora in Turchia Icardi potrà rendersi un riscatto e mostrare nuovamente che bomber spietato è capace di essere.

Icardi è sparito, tifosi preoccupati: cosa sta succedendo?

L’argentino nell’ultimo periodo è stato al centro del gossip, sembrerebbe che il matrimonio con Wanda Nara sia finito. Le ultime notizie riportano che l’attaccante sembrerebbe sparito. Nella lista dei convocati del Galatasaray, per il match contro Adana Demirspor, il suo nome non compare. Non avendo subito squalifiche o infortuni la sua non convocazione sembrerebbe ingiustificata agli occhi dei tifosi.

Fonti molto vicine all’ambiente riferiscono che il classe ’93 sarebbe tornato di nascosto in Argentina, per provare a conquistare nuovamente Wanda. Secondo i media locali la ex coppia si sarebbe data appuntamento a Buenos Aires. Un dettaglio che ha scosso i tifosi del Galatasaray, in considerazione del fatto che questa storia potrebbe trascinarsi per le lunghe e dunque minare la serenità del loro beniamino.

A complicare ancora di più la situazione poi ci ha pensato la modella transessuale Guendalina Rodriguez che recentemente ha pubblicato sui social una conversazione, nascondendo il numero di telefono di Icardi, con l’intenzione di dimostrare che i suoi racconti su una frequentazione con il calciatore erano veri.

Alla televisione argentina la modella ha raccontato: “Abbiamo una storia conflittuale dal 2019. È una storia d’amore intermittente e lui non ha mai ovviamente smentito o confermato per via della sua carriera, anche perché ha dei figli e Wanda è nel mezzo. Spero che ora Mauro respiri e pensi alla sua giovinezza. Abbiamo fatto l’amore e lui mi ha detto che se fossi stata una donna biologica sarebbe stato diverso. Dopo tre anni il signor Mauro Icardi non mi ha ancora dimenticata, da quando mi ha cercato con un numero turco. Mauro ed io stiamo insieme. Presto tornerò in Turchia con lui”.

Insomma una vera e propria telenovela i cui tratti ricordano moltissimo le produzioni televisive di stampo sudamericano degli anni settanta, proprio come le origini della bella (ex) consorte. Non resta che attendere e scoprire se le preoccupazioni dei tifosi saranno confermate o meno.