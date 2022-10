All-in su Leao: intreccio pazzesco con Messi

Ipotesi Rafael Leao per il Paris Saint-Germain, ma tutto dipende da Lionel Messi che potrebbe non rinnovare con i transalpini

Rafael Leao al posto di Lionel Messi: è questa l’ipotesi di mercato in casa Paris Saint-Germain nel caso in cui l’ex Barcellona dovesse salutare a fine stagione.

Un possibile approdo all’ombra della torre Eiffel per Rafael Leao: questo lo scenario che potrebbe delinearsi a fine stagione per il talentuoso attaccante del Milan, autore di quattro gol e sette assist nelle prime nove partite ufficiali della stagione con la maglia rossonera.

Numeri notevoli, vicini a quelli di Lionel Messi che al Paris Saint-Germain ha realizzato sette gol e otto assist in dodici partite. L’ex Barcellona ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e non è certo che a fine campionato venga esercitata l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Calciomercato Milan, idea Rafael Leao per il Paris Saint-Germain

Dunque, se Lionel Messi non dovesse rinnovare ed effettivamente lasciare Parigi al termine di questa stagione, il club transalpino potrebbe virare con decisione su Rafael Leao, scoperto da Luis Campos, attuale direttore sportivo della formazione francese.

Il Paris Saint-Germain ha la forza economica per andare con decisione su Rafael Leao: possibile offerta da 100 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da otto milioni di euro a stagione per il giocatore classe ’99.