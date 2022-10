La panchina traballa, Di Francesco pronto

Possibile ritorno in panchina per Eusebio Di Francesco: c’è il Siviglia sul tecnico ex Roma

Eusebio Di Francesco potrebbe tornare alla corte di Monchi: il tecnico offerto al dirigente del Siviglia per sostituire Julen Lopetegui.

Cinque punti in sette partite. È questo il bottino raccolto dal Siviglia in un deludente avvio di stagione per la compagine iberica, ieri sconfitta dall’Atletico Madrid. La panchina del tecnico Julen Lopetegui, inevitabilmente, comincia a traballare.

Una situazione particolarmente delicata in casa Siviglia dopo le prime sette giornate di campionato. Il tecnico Julen Lopetegui è chiamato ad una immediata reazione per tentare di salvare la sua panchina.

Siviglia, ipotesi Di Francesco per la panchina

In caso di esonero di Lopetegui, il Siviglia potrebbe puntare su un italiano. Sarebbe stato proposto Eusebio Di Francesco, già alle dipendenze del direttore sportivo di Monchi nell’infelice esperienza di Roma. Un’ipotesi ancora lontana, dato che il Siviglia vorrebbe confermare la fiducia a Lopetegui, ma occhio alla possibile candidatura del tecnico ex Cagliari e Verona il quale attende la chiamata giusta per ripartire dopo qualche esperienza tutt’altro che positiva in panchina.