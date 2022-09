Quaranta milioni e il pupillo di Allegri: così la Juve vende Vlahovic

Piano dell’Atletico Madrid per arrivare al big: Morata può tornare di moda per la Juventus

La Juventus non può certo lamentarsi del proprio reparto offensivo che si è rinforzato con Di Maria, Kostic e Milik. I risultati, però, non stanno arrivando ed ad oggi i bianconeri hanno totalizzato appena 9 gol in campionato, 4 in meno di Milan, Inter e Lazio, 6 in meno di Udinese e Napoli.

Se pur siano arrivati diversi calciatori importanti in attacco, la Juventus ha dovuto affrontare le perdite di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Quest’ultimo ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con l’Atletico Madrid, come dimostrano le 3 reti realizzate nelle prime 6 partite. Inoltre, Morata sta andando forte anche con la nazionale. Infatti, ieri, nella gara di Nations League tra Spagna e Portogallo, proprio lui ha firmato il gol dell’1-0, decisivo per la vittoria della squadra di Luis Enrique. Il Cholo Simeone, all’inizio scettico su un suo ritorno all’Atletico, adesso lo considera molto importante per la squadra. Ad oggi Morata è un giocatore ancora più ambito rispetto all’anno scorso e sicuramente avrebbe fatto comodo alla Juventus come partner di Vlahovic, viste le difficoltà del reparto offensivo bianconero.

Atletico Madrid, proposto Morata + 40 milioni per Vlahovic

L’Atletico Madrid ha in mente di arrivare a Dusan Vlahovic, attualmente uno dei giovani centravanti più forti del panorama europeo. Per arrivare al serbo, il club spagnolo sarebbe disposto a sacrificare nuovamente Alvaro Morata più 40 milioni di euro. Una proposta che potrebbe essere allettante per la Juventus che anche in estate ha provato in tutti i modi a trattenere l’attaccante spagnolo.

Difficilmente, però, i bianconeri lascerebbero andare Vlahovic, giocatore su cui la ‘Vecchia Signora’ ha investito 70 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina meno di un anno fa.