Firma e addio: adesso l’Inter è avvisata

Il calciomercato dell’Inter passa da una svolta immediata per il big: in arrivo l’annuncio che spiazza tutti

La squadra di Simone Inzaghi è attesa, dopo la sosta per le nazionali, ad un difficile match contro la Roma di Josè Mourinho. I nerazzurri devono subito rifarsi dopo l’amaro ko contro l’Udinese, per rimanere in scia del treno per la vetta.

I pensieri dell’Inter sono tuttavia orientati anche altrove, a quello che sarà il calciomercato della ‘Beneamata’ nel 2023. Ed il futuro di un big di Inzaghi potrebbe, alla fine, salutare Milano: ecco l’annuncio sul destino di Milan Skriniar.

Inter-Skriniar, rinnovo o addio: “Ecco come andrà”

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ il giornalista Gian Luca Rossi ha detto la sua sul momento dell’Inter ed in particolar modo su una tematica di calciomercato che ha monopolizzato l’attenzione dell’ultima estate nerazzurra. Si tratta di Milan Skriniar, del mancato passaggio al PSG oltre ad essere stato corteggiato con decisione dal Chelsea. Adesso, però, molto potrebbe cambiare in vista del 2023. Il giornalista è perentorio, sicuro di quello che sarà il destino del talento slovacco: lontano dall’Inter. “Non credo che Skriniar vada via a gennaio. Secondo me, firmerà il rinnovo con l’accordo che prevederà a fine stagione la cessione al PSG a cifre inferiori rispetto a quelle richieste nella sessione di mercato estiva”.

Rossi inquadra la situazione e conclude con un paragone che riguarda uno dei recenti acquisti della Juventus: “Non credo che lui voglia andar via a parametro zero dall’Inter, è una situazione alla Bremer, per intenderci”.

9 le presenze di Milan Skriniar in maglia nerazzurra, quest’anno, tra Serie A e Champions League, con 789′ accumulati sul rettangolo verde.