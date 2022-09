Lazio, comunicato UFFICIALE: l’esito degli esami di Immobile

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’esito degli esami strumentali di Immobile

Le gare di Nations League hanno causato numerosi infortuni che inevitabilmente si ripercuoteranno sui rispettivi club. Tra i calciatori ad avere riportato un problema fisico c’è anche Ciro Immobile.

I controlli hanno confermato l’edema al bicipite femorale della gamba destra. L’attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti fra 48 ore per valutare i tempi di recupero, ma ad oggi la sua presenza contro lo Spezia è in forte dubbio. La Lazio nella giornata di oggi ha diramato un comunicato ufficiale, in seguito agli accertamenti svolti dal centravanti bianco celeste e della nazionale.

Lazio, l’esito degli esami di Immobile: il comunicato

Gli esami di mercoledì chiariranno meglio le reali condizioni di Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato. Sarri potrebbe dover fare a meno del suo bomber. Di seguito vi riportiamo il comunicato ufficiale della Lazio.

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile si è sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“.