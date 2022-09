Dzeko ai saluti in casa Inter: Marotta ha già trovato il sostituto

Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, difficilmente continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è arrivata alla sosta per le nazionali in una situazione decisamente scomoda, considerando anche le due partite precedenti.

I nerazzurri infatti, prima dello stop per le selezioni, sono stati sconfitti in trasferta dall’Udinese rivelazione di Andrea Sottil. La squadra friulana, ora a cinque vittorie consecutive nel campionato italiano di Serie A, ha messo in luce tutte le lacune tecniche e caratteriali dell’Inter 2.0 di Inzaghi che è chiamato a correre ai ripari in vista di quello che sarà un rientro estremo per la Beneamata. I nerazzurri infatti, dopo la sosta, cioè sabato pomeriggio alle ore 18, sfideranno la Roma del grande ex Josè Mourinho, in quello che è già un esame da dentro o fuori per l’Inter, considerando il ritardo in classifica. Non solo, dopo lo scoglio rappresentato dal club capitolino, ecco presentarsi la super sfida al Meazza contro il Barcellona, un vero e proprio spareggio su due gare per conoscere chi riuscirà a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Calciomercato Inter, Dzeko addio: la scelta di Marotta

Il destino dell’Inter sta quindi nelle prossime due gare, nelle quali Inzaghi continuerà di sicuro, magari a partita in corso, a fare affidamento su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco tornerà indietro nelle gerarchie con il rientro di Romelu Lukaku, ma ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la manovra offensiva. Resta ovviamente il nodo legato all’età dell’ex Roma, soprattutto in chiave calciomercato. Nella prossima stagione infatti, sarà molto difficile vedere di nuovo Dzeko con i colori nerazzurri e Marotta, attento osservatore, sembrerebbe aver già trovato il suo sostituto. Stiamo parlando del bomber della nazionale olandese e del Royal Antwerp in Belgio, Vincent Janssen. Il forte attaccante oranje ha una valutazione di appena 5 milioni di euro e potrebbe essere la soluzione low cost in casa Inter per ovviare alla partenza di Edin Dzeko.