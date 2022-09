Nuova esclusione UFFICIALE: Milan, il calo ora è evidente

Arriva un’altra esclusione in Nazionale per un calciatore del Milan, che sta mettendo in mostra un importante calo a livello di prestazioni

Gli infortuni stanno complicando la situazione. Il Milan vuole riscattarsi dopo la sconfitta di misura contro il Napoli a San Siro, portandosi a casa i tre punti dalla prossima trasferta a Empoli (in programma sabato 1 ottobre a partire dalle ore 20:45). Come detto, però, mister Stefano Pioli deve fare i conti con l’infermeria, che si è riempita in maniera abbastanza importanza negli ultimi giorni.

Soprattutto, sono costretti a fermarsi pedine di assoluto spessore nello scacchiere del tecnico, come Theo Hernandez, Tonali, Maignan e Kjaer. C’è non poca preoccupazione in tal senso e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Dopo il match con la squadra guidata da Paolo Zanetti, i rossoneri dovranno affrontare nell’ordine Chelsea e Juventus. Due impegni non proprio leggeri, di conseguenza ci sarebbe bisogno dell’apporto di tutte le pedine più decisive e non solo. Ma i problemi fisici dei calciatori del ‘Diavolo’ non sono l’unico tema su cui è opportuno un approfondimento. Attenzione anche al momento che sta attraversando Fikayo Tomori, sicuramente non positivo nel complesso. Il centrale, durante la scorsa stagione, si è reso protagonista di un’annata a dir poco strepitosa, trascinando il gruppo fino al traguardo Scudetto.

Milan, Tomori in calo: Southgate lo esclude dai convocati

Quest’anno, però, la musica sembra essere cambiata, almeno fino ad ora. Le prestazioni, in generale, non convincono a pieno e la media voto di 5,86 attesta il calo dell’ex Chelsea sul campo. Schierato sempre titolare tranne a Genova con la Sampdoria, il classe ’97 non riesce più a dare il contributo che ci si aspetta da un giocatore del suo calibro.

Bocciatura netta col Napoli: Tomori si fa ammonire (secondo giallo in stagione) nella ripresa e, pochi minuti più tardi, Simeone gli prende il tempo su un cross dalla trequarti, siglando il vantaggio decisivo degli azzurri. Il Milan, inoltre, conta ben 8 reti subite in 7 partite di campionato. Dato che deve necessariamente far riflettere e, probabilmente, un’incidenza da parte di Tomori c’è su questo aspetto. Come se non bastasse, è arrivata anche un’altra esclusione dai convocati per quanto concerne la Nazionale di Southgate, che a breve affronterà la Germania. Dunque, oltre a recuperare in fretta le pedine acciaccate, il Milan ha bisogno di ritrovare il prima possibile il miglior Tomori.