Firma in programma: Milan scatenato

Il Milan non si ferma e lavora già alla prossima firma: Maldini e Massara hanno deciso, è già tutto programmato

Il ko di San Siro contro il Napoli è alle spalle, adesso Stefano Pioli deve fare i conti con i diversi infortuni che stanno decimando la rosa del Milan in vista della trasferta di Empoli. Da Theo Hernandez a Maignan, passando per Sandro Tonali.

Le attenzioni dei vertici del ‘Diavolo’, però, sono anche rivolte al calciomercato che verrà. Tra gennaio e giugno, sono previsti nuovi movimenti: nell’immediato, invece, è già prevista la firma per la gioia di Stefano Pioli.

Il Milan gioca d’anticipo: Pioli esulta

Sta trascinando il Milan a suon di gol e grandissime prestazioni. 35 anni, un palmarès eccezionale tra Francia, Inghilterra e adesso Italia. Olivier Giroud vuole continuare a stupire e con ogni probabilità nei prossimi anni lo farà con la maglia del Milan addosso. Il talento francese, a segno già 5 volte tra campionato e coppe con 1 assist vincente in 9 apparizioni tra campionato e Champions League, è attualmente in scadenza il 30 giugno 2023 con il club di via Aldo Rossi. Maldini e Massara intendono premiare Giroud, in grande forma e, con Ibrahimovic ai box, perno insostituibile per l’attacco di Pioli. Nei piani della dirigenza campione d’Italia vi è l’idea di un rinnovo annuale, non è da escludere inoltre l’opzione per un’ulteriore stagione agli ordini di Stefano Pioli.

In attesa di conoscere i destini di Leao, corteggiatissimo in Premier League, e quello di Ibrahimovic che rientrerà dal grave infortunio ad inizio 2023, la certezza del Milan ha la cresta bionda e parla francese. Il rinnovo è praticamente solo una formalità: la firma, nero su bianco, sembrerebbe più vicina di quanto si pensi.

L’attacco del futuro, dunque, passerà ancora dai piedi di Olivier Giroud: i rossoneri pronti a puntare forte sul centravanti francese.