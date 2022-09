Il destino è segnato: rivoluzione Inter e triplo addio

Lo start negativo dell’Inter in questa stagione spinge la società a mettere in atto riflessioni profonde sulla rosa: triplo addio nel 2023

Juventus e Inter sono senza dubbio le delusioni maggiori di questa prima parte di stagione. Entrambe hanno chiuso il proprio mini-ciclo con una sconfitta abbastanza pesante. I nerazzurri targati Simone Inzaghi si sono dovuti arrendere ad uno strabiliante Udinese, che ha messo a referto la quinta vittoria consecutiva in Serie A.

Insomma, i friulani stanno dimostrando di potersela giocare con tutti e sono di sicuro la sorpresa più grande del campionato fino ad ora. Dalla ‘Beneamata’ però, legittimamente, ci si aspetta molto di più dal punto di vista della prestazione e dei risultati, anche perché abbiamo assistito anche ad altri scivoloni di Lautaro e compagni. Lo start negativo aumenta il desiderio dei tifosi di veder allontanare il tecnico piacentino (al momento non a rischio esonero) dalla panchina. In più, spinge la società a riflettere profondamente sulla rosa attualmente a disposizione in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, Skriniar e non solo: triplo addio nel 2023

A tal proposito, il gruppo potrebbe perdere ben tre pezzi nell’estate 2023. Non è da escludere, in questo senso, l’addio di Milan Skriniar. Il contratto del centrale slovacco scadrà il prossimo 30 giugno: i lombardi vorrebbero prolugare l’accordo con tanto di adeguamento, ma la firma appare tutt’altro che scontata. Anche per via del forte interesse non tramontato del Paris Saint Germain. Se l’ex Sampdoria, invece, dovesse restare, in alternativa potrebbe abbandonare la nave Stefan de Vrij, che presenta la stessa situazione contrattuale del compagno di reparto.

Così come Edin Dzeko. Il bosniaco è ancora oggi un elemento prezioso nello scacchiere di Inzaghi. Però, l’età avanza (compirà 37 anni il 17 marzo) e lo stipendio da 5 milioni netti a stagione pesa non poco sul bilancio. Oltre al bosniaco e uno tra Skriniar e de Vrij, inoltre, può fare le valigie Joaquin Correa. L’argentino, arrivato dalla Lazio per una cifra totale intorno ai 30 milioni di euro – continua a deludere le aspettative. Di conseguenza, la sua carriera potrebbe proseguire altrove.