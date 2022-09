Bonucci e l’addio alla Juve: affare choc in Serie A

Il matrimonio tra Bonucci e la Juventus sembra giunto al capolinea anche se il contratto del difensore viterbese scade a giugno 2024

Il complicato rapporto con Allegri, il pessimo con la Curva e un ruolo sempre più marginale, perlomeno in campo, nella Juventus. Questi i motivi, in aggiunta all’età (35 anni compiuti lo scorso maggio), che possono presto spingere Leonardo Bonucci lontano dalla Torino bianconera.

Il divorzio è più plausibile a giugno, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto da ben 5,5 milioni netti. Il suo futuro potrebbe essere in Mls, magari nella stessa squadra – i Los Angeles Fc – dell’amico e compagno per quasi una carriera intera alla Juve e in Nazionale Giorgio Chiellini.

Va però detto che non si può escludere che l’addio di Bonucci possa arrivare già nel prossimo calciomercato invernale. A gennaio potrebbe tornare sulla scena nientemeno che José Mourinho, che nel recente passato ha già provato a convincere Bonucci a traslocare nella Capitale, sponda Roma.

Il portoghese è ancora deluso dal mancato arrivo di un centrale nell’ultima sessione di mercato, ecco allora che la pista che porta al classe ’88 potrebbe rappresentare la migliore per ‘accontentare’ l’allenatore giallorosso.

Calciomercato Juventus, Bonucci alla Roma in prestito

Il General manager del club targato Friedkin, vale a dire Tiago Pinto, potrebbe chiedere alla Juve il prestito (facendosi carico delle restanti mensilità fino a giugno) per sei mesi di Bonucci, che alla Roma avrebbe la possibilità di tornare protagonista in una squadra giovane e ambiziosa, ricoprendo quel ruolo da leader che a Torino non gli viene riconosciuto. Stavolta, insomma, Mourinho potrebbe riuscire a convincerlo…