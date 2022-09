Juve, nuovo incontro: la firma è ad un passo

In attesa del ritorno in campo, in casa Juventus pare sempre più vicina la firma del giocatore: accordo ad un passo

Il periodo che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo non è di certo uno dei migliori della gestione del tecnico livornese. L’ultimo ko contro il Monza ha lasciato strascichi importanti che, insieme alle numerose assenze che affollano l’infermeria, rendono sempre più complessa una ripartenza convincente.

A venire incontro alle esigenze di Allegri è la dirigenza che, dopo averlo confermato prima del clamoroso tonfo contro la squadra di Palladino (“Cambiare guida tecnica sarebbe una follia, i problemi vanno visti a 360°”, aveva dichiarato l’ad Arrivabene) è pronta a chiudere l’accordo per la firma del big.

Allegri accontentato: “Firma fino al 2025”

Ad analizzare la situazione di calciomercato della ‘Vecchia Signora’ è ‘La Gazzetta dello Sport’ che fa il punto su un’operazione in dirittura d’arrivo per la gioia dello stesso Allegri. Si tratta di Danilo, terzino destro e all’occorrenza centrale difensivo attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con la Juventus: “È un campione, ragazzo molto intelligente, responsabile e che si mette sempre a disposizione della squadra. Conosciamo già i Bonucci e Chiellini ma Danilo è stato veramente una scoperta”, dichiarava l’allenatore bianconero l’anno scorso.

Adesso Danilo è uno dei leader dello spogliatoio juventino, a maggior ragione dopo le partenze illustri di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. La rosea sottolinea come vi sia già stato un primo incontro con l’entourage del calciatore per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2025. Danilo, dunque, prolungherà per un’ulteriore stagione, firmando fino a quando avrà 34 anni anni, praticamente a vita. Il buon esito della trattativa è scontato, una formalità.

In questa stagione, Danilo ha collezionato 9 presenze con 732′ sul rettangolo verde con la maglia della Juventus.