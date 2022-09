“Serve rispetto”: Paredes nel mirino, cosa è successo

Dopo la sconfitta contro il Benfica, sono nate numerose polemiche in casa Juventus: anche Paredes nel mirino

Una prestazione opaca da parte della Juventus che ha perso la seconda sfida di Champions dopo quella del Parco dei Principi contro il PSG. Una prova incolore per i bianconeri, che erano passati anche in vantaggio con Milik, ma poi si sono fatti rimontare.

Al termine della partita all’Allianz Stadium i calciatori della Juventus sono stati presi di mira con numerosi fischi anche sotto la Curva. Paredes e Di Maria, invece, non si sono recati con i compagni sotto al settore dei tifosi bianconeri preferendo così la strada degli spogliatoi. Così sui social sono arrivate numerose critiche per i due calciatori argentini, amici ormai anche fuori dal campo.

#pinso #gatti e altri che non giocano mai, vanno sotto la curva, a prendersi i fischi… #DiMaria e #paredes no. Questo dimostra a Mio inutile parere, che se fosse una squadra unita sarebbero andati tutti. Perché loro non si sentono responsabili? Molto deludente #AllegriOut #Juve — e_ma_leo🤍🖤 account! (@EmanuelaLeonar7) September 15, 2022

Sarò strano io ma non ce l’ho con Paredes e Di Maria per non essere andati sotto la curva a pigliare insulti. Entrambi sono arrivati da poco e stanno facendo il loro (infortuni permettendo). Più di loro dovevano andarci allenatore e dirigenza — FAGIOLO (@fagiuolismo) September 15, 2022

Juventus, Paredes e Di Maria presi di mira dai tifosi

Prestazioni deludenti che ha collezionato la Juventus in questo avvio di stagione con pareggi e sconfitte anche in Champions League. Ora Massimiliano Allegri dovrà cercare di dare una sterzata già a partire dalla sfida di campionato contro il Monza prima della sosta Nazionale. Su Twitter sono arrivate numerose critiche per i due calciatori argentini: