Di Maria come Ronaldo, c’è ancora Allegri nel mirino

Di Maria come Cristiano Ronaldo: è dejà vu per Allegri che finisce ancora una volta nel mirino di un big

La Juventus esce sconfitta per la seconda volta consecutiva in questa Champions League (mai accaduto) subendo 2 reti dal Benfica, dopo essere passati in vantaggio al 4′ grazie ad Arek Milik.

Se alle sconfitte in Europa aggiungiamo un pareggio deludente contro la Salernitana, potremmo parlare di crisi bianconera, soprattutto visto l’atteggiamento di alcuni giocatori. Allegri infatti è stato messo in discussione, oltre che dai media, addirittura in casa propria. Le telecamere di Amazon Prime hanno captato il dialogo tra Milik e Di Maria dal cui labiale si capiscono bene le perplessità dell’argentino sulla sostituzione del polacco. Arkadiusz Milik è stato uno dei migliori, oltre che autore del momentaneo vantaggio bianconero al minuto 4 del primo tempo, poi sostituito assieme a Kostic in favore di Fagioli e Kean. Joao Mario e Neres hanno ribaltato il risultato non lasciando più spazio ai bianconeri.

Ci risiamo: Di Maria come Ronaldo

Come se non bastasse la disfatta sul campo, ad alimentare i dubbi sulla posizione di Massimiliano Allegri all’interno della Juventus, da ieri sera circola un video in cui sembrerebbe che Angel Di Maria chieda con stupore ad Arek Milik perché il tecnico bianconero lo abbia sostituito. L’argentino è entrato a partita in corso e non ha certo convinto, complice sicuramente il recente infortunio, ma oltre a questo è sembrato poco convincente anche sotto il punto di vista mentale.

Quello di Angel Di Maria è un gesto che ha riportato alla mente quello fatto da Cristiano Ronaldo nell’aprile del 2019. Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Ajax, il portoghese fece il classico gesto con le mani “ce la siamo fatta sotto”. Allegri quindi è stato messo alla gogna anche dai propri tifosi, che ieri hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi con una bordata di fischi. Tuttavia è stato proprio Di Maria ad evitare il confronto e a infilare il tunnel verso gli spogliatoi, ignorando completamente i supporters juventini, giustamente risentiti e spazientiti. Allegri non sta convincendo in campionato, per non parlare di una Champions che rischia di concludersi ai gironi, pertanto anche la sua posizione sulla panchina della Juventus non è più così sicura.