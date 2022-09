Arrivabene ora ha cambiato idea su Allegri

L’ormai celebre battuta del dirigente bianconero sul tecnico ha avuto un seguito dopo la disastrosa gara di Champions League

La vigilia di Juventus-Benfica era stata caratterizzata da un video, divenuto ben presto virale, in cui l’Amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Arrivabene, aveva liquidato un tifoso che chiedeva la testa di Allegri rispondendo: “E poi l’altro lo paghi tu?“. Dal vespaio di polemiche seguito alla dichiarazione, l’ex Team Principal di Ferrari ne è uscito con un chiarimento fornito ai microfoni di Prime Video, nell’immediato pre-gara dell’Allianz Stadium.

“Chiariamo questa storia della battuta: bisogna sempre inserire le cose nel contesto appropriato, cioè l’uscita da un ristorante, un tifoso che urla ‘se non vincete cacciate Allegri‘, mi è venuta la prima battuta che avevo in testa, quindi creare un caso su una cosa del genere, dopo che tra l’altro c’è stata la risata generale di tutti quanti, mi sembra un po’ grottesco. Prendiamo il calcio con leggerezza, ogni tanto prendersi un Valium e darsi una calmata, e farsi magari anche una risata“, ha detto il dirigente.

Allegri sulla graticola, Arrivabene ‘fortemente contrariato’

Come riportato dal giornalista Guido Tolomei, l’Ad della Vecchia Signora avrebbe cambiato idea su Massimiliano Allegri proprio dopo il match di Champions League. La battuta, che resta tale, potrebbe aver involontariamente esser stata foriera di decisioni clamorose che al momento non sono praticabili. Ma che non sono da escludere qualora la Juve continuasse nella sua incapacità di vincere e convincere.

Il dirigente viene descritto ora come ‘fortemente contrariato‘ dalla situazione. Con i noti contrasti già in essere col vicepresidente Pavel Nedved, il tecnico toscano appare accerchiato nell’esercizio del suo ruolo. Si attende una presa di posizione, che forse pubblicamente non avverrò mai, di Andrea Agnelli sulla questione. Una cosa è certa: Allegri ora rischia. Pur blindato da un ricchissimo contratto, l’allenatore deve immediatamente risalire la china se non vuole andare incontro ad un clamoroso esonero.