Incanta in Champions, Juve e Milan si sfidano per il gioiello

Nelle prime partite di Champions League è salito alla ribalta un talento africano già conteso da Juventus e Milan

C’è lo scouting, è vero, ma spesso c’è anche la vetrina delle Coppe Europee – in particolar modo della Champions League – a stuzzicare la fantasia dei Direttori sportivi e degli stessi allenatori. Quando poi in campo scendel l’Ajax, fucina inesauribile di talenti, tutto diventa quasi automatico.

Tra i Lancieri si sta particolarmente mettendo in luce un calciatore che è già a quota due reti in altrettante presenze nella coppa più pretigiosa. Il ‘golazo’ realizzato martedì proprio sotto la ‘Kop‘ ha fatto ben presto il giro d’Europa. Inevitabile che i maggiori top club europei – ed italiani, con Juve e Milan in pole – abbian già messo gli occhi su di lui.

Juve e Milan, parte la sfida per Kudus

Mohammed Kudus ha avuto un impatto devastante nell’attacco del rinnovato Ajax guidato da Alfred Schreuder. Con due gol e un assit nelle due gare disputate dagli olandesi in Champions, il ghanese classe 2000 ha attirato l’attenzione di tutti gi osservatori europei.

La valutazione di mercato non è proibitiva. si parla di circa 10 milioni. Ovviamente l’Ajax non si priverà del giocarore per questa cifra, ben sapendo che l’asta internazionale per l’africano è dietro l’angolo. Bianconeri e rossoneri però sembrano essersi mossi in anticipo: l’obiettivo è ovviamente quello di portare l’affondo a fine stagione, monitorando con la dovuta attenzione i progressi di un calciatore che appare in continua crescita.