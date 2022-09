Matip abbatte l’Ajax nel finale: troppo Bayern per il Barcellona

Terminate le partite del turno di Champions in programma questa sera: Hernandez e Sane piegano il Barcellona, vince anche il Liverpool

Arrivati gli altri verdetti del secondo turno di Champions League. Alla sorprendente sconfitta del Tottenham contro lo Sporting Clube de Portugal e il netto successo dell’Inter sul campo del Viktoria Plzen, si aggiungono le sfide andate in scena stasera. Troppo Bayern Monaco anche per il Barcellona, che deve arrendersi (sul punteggio di 2-0 a favore dei tedeschi) ai gol firmati da Lucas Hernandez e Leroy Sane.

Da evidenziare, inoltre, la partita tra Liverpool e Ajax, che il Napoli – domani impegnato contro i Glasgow Rangers – ha sperato per quasi tutti i 90 minuti che finisse in maniera differente. Gli inglesi di Klopp sono passati in vantaggio al minuto 17 con Salah – oggi in grande spolvero -, ma gli ospiti non ci hanno messo molto a reagire e trovare il pareggio grazie a Kudus. Nel finale, all’89esimo, decide la marcatura in extremis di Matip, che regala ai ‘Reds’ tre punti fondamentali.

Champions League, da Bayern Monaco-Barcellona a Liverpool-Ajax: tutti i marcatori e le classifiche

Prestazione assolutamente deludente, invece, quella dell’Atletico Madrid targato Simeone. I ‘Colchoneros’ escono sconfitti dal confronto col Bayer Leverkusen in trasferta. Decisivi i gol messi a segno da Andrich e Diaby nella ripresa, che hanno costretto gli spagnoli ad alzare bandiera bianca. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi.

Bayern Monaco-Barcellona 2-0: 50′ Hernandez (BM), 54′ Sane (BM)

Marsiglia-Eintracht Francoforte 0-1: 43′ Lindstrom (EF)

Porto-Club Bruges 0-4: 15′ rig. Jutglà (CB), 47′ Sowah (CB), 52′ Olsen (CB), 89′ Nusa (CB)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0: 84′ Andrich (BL), 87′ Diaby (BL)

Liverpool-Ajax 2-1: 17′ Salah (L), 27′ Kudus (A), 89′ Matip (L)

GIRONE A: Napoli* 3, Liverpool 3, Ajax 3, Glasgow Rangers* 0

*Una partita in meno

GIRONE B: Club Bruges 6, Bayer Leverkusen 3, Atletico Madrid 3, Porto 0

GIRONE C: Bayern Monaco 6, Barcellona 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

GIRONE D: Sporting 6, Tottenham 3, Eintracht Francoforte 3, Marsiglia 0