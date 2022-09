Doppio flop Milan e Roma: si pensa allo scambio

Milan e Roma potrebbero mettere in piedi nelle prossime sessioni di calciomercato uno scambio tra due che fino ad ora si sono rivelati flop

Un solo punto dopo sei giornate divide Milan e Roma. I rossoneri hanno conquistato 14 punti mentre i giallorossi 13, con lo stesso numero di gol subiti ma la squadra di Pioli con cinque gol segnati in più rispetto a quella di Mourinho.

Entrambe le rose però ovviamente fino ad ora hanno avuto giocatori al top della forma e altri totalmente deludenti. Così Maldini e Tiago Pinto nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbero intavolare uno scambio tra due flop delle due squadre, che magari a parti invertite potranno fare meglio.

Cristante al Milan e Saelemakers alla Roma: Maldini e Tiago Pinto pensano allo scambio

In casa Milan continua a esserci un problema sulla corsia destra, dove comunque le risorse non sono molte. In particolare Alexis Saelemakers sembrerebbe non garantire la qualità necessaria su quella fascia.

Nella Roma invece in questo inizio di stagione sta deludendo Bryan Cristante, che in diverse partite è rientrato tra i peggiori in campo con diversi errori in impostazione e in chiusura. Così i due club potrebbero anche pensare a uno scambio tra i due giocatori che stanno deludendo, che magari cambiando ambiente potrebbero tornare a rendere al massimo.