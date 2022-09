Via Kean, la Juventus piazza il colpo in Serie A

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Juventus: bianconeri pronti a piazzare il colpo in Serie A

L’attacco della Juventus si è rinforzato con un’operazione last minute nella sessione di calciomercato che si è appena chiusa. L’arrivo di Arkadiusz Milik è sicuramente un’arma in più per Massimiliano Allegri da utilizzare sia insieme a Vlahovic che come sostituto del serbo.

A rimetterci però è inevitabilmente Moise Kean, che scala ulteriormente nelle gerarchie bianconere. L’attaccante ex PSG potrebbe dire addio alla Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato, con i bianconeri subito pronti a investire in Serie A.

Calciomercato Juventus, addio Kean: Malinovskyi nel mirino

L’attacco della Juventus potrebbe essere rivoluzionato nelle prossime sessioni di calciomercato. A salutare i bianconeri sarà Moise Kean, attaccante sempre più giù nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Con la sua cessione la Juventus sarebbe pronta a investire in Serie A.

Il mirino dei bianconeri sarebbe puntato in casa Atalanta, precisamente su Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino che in estate è stato vicino a lasciare la ‘Dea’ ma poi è rimasto alla corte di Gasperini. Dunque proprio l’ucraino potrebbe essere l’investimento ideale per dare maggiore inventiva alla fase offensiva della Juventus.