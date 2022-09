Colpaccio a zero, il Milan anticipa Juventus e Inter

Importante occasione a parametro zero per il Milan, con il possibile anticipo su Juventus e Inter. Tutti i dettagli

“Se giochiamo al nostro livello abbiamo ottime possibilità di vincere sia in Serie A che in Champions League. Dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità. Gli assenti? Non ci saranno sicuramente Rebic e Origi, mentre Krunic è recuperato”.

“Non siamo preoccupati, siamo dispiaciuti per lui. Lo abbiamo voluto fortemente in estate e speriamo che possa tornare a disposizione dopo la sosta”. Alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, Stefano Pioli ha presentato il match e fatto il punto sull’infortunio di Origi. L’ex Liverpool resterà ai box fino alla sosta per le Nazionali, con l’attacco rossonero anche senza Origi e di nuovo tutto sulle spalle di Olivier Giroud. In casa Milan è sempre attuale il tema del post Ibra e Giroud: l’arrivo di Origi non basta e nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe arrivare l’attaccante titolare del futuro. Possibile sfida a Inter e Juventus.

Calciomercato Milan, occhi su Marcus Thuram

Un nome da tenere d’occhio per l’estate, già accostato a Juventus e soprattutto Inter, è quello di Marcus Thuram. Il centravanti francese ha avuto un ottimo avvio di stagione col Borussia Monchengladbach ed è in scadenza di contratto a giugno 2023. Il figlio d’arte, dell’ex difensore di Juve e Parma, rappresenta così un’importante occasioni a parametro zero anche per Maldini e Massara in vista del prossimo calciomercato estivo. Thuram jr. potrebbe affiancare Origi nell’attacco del futuro.