Zaniolo già a gennaio, Mourinho e la Juve tremano: 50 milioni

Il top club potrebbe tornare alla carica per Zaniolo già nella sessione invernale di calciomercato: allarme per Roma e Juventus, 50 milioni

Non si placano le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante di proprietà della Roma è sulla via del recupero, dopo l’infortunio alla spalla. Non a caso, José Mourinho lo ha convocato per il match di stasera contro l’Empoli e, con l’Atalanta all’Olimpico domenica prossima, ci sono presumibilmente buone possibilità che parta direttamente titolare. La sua assenza, come ammesso dallo stesso Special One, si è sentita parecchio nelle scorse partite dei giallorossi.

A breve arriverà la sosta e potrebbe essere la giusta occasione al fine di cominciare concretamente i dialoghi in ottica rinnovo. Il contratto del classe ’99 è in scadenza giugno 2024: fino a questo momento i Friedkin non hanno mai ritenuto una prorità il prolungamento del gioiello ex Inter – che piace sempre molto alla Juventus -, complice l’ultima stagione alquanto deludente sia in termini numerici che a livello di prestazioni. Adesso, però, è giunta l’ora di occuparsi del tema in questione.

Zaniolo, a prescindere da tutto, rappresenta un patrimonio del club capitolino e, in caso di cessione, sarebbe opportuno guadagnarci una cifra abbastanza elevata sul calciomercato. Senza contare che non va affatto sottovalutato il pericolo di una dolorosa perdita a parametro zero. Tiago Pinto dovrà guardarsi le spalle nei mesi a venire, facendo attenzione in particolare alla Premier League.

Calciomercato Juventus e Roma, ritorno di fiamma del Chelsea per Zaniolo: 50 milioni

Oltre all’interesse del Tottanham targato Conte e Paratici, bisogna registrare il forte apprezzamento da parte del Chelsea. Dei ‘Blues’ se ne era parlato il 22 agosto, ma poi l’affare non si è più concretizzato. La pista, però, potrebbe tornare d’attualità già nella finestra invernale in programma a gennaio. Con mister Potter potrebbero avvenire addii importanti sulla trequarti offensiva, motivo per cui non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma dei londinesi.

Mourinho e la Roma, dal canto loro, accetterebbero di privarsi di Zaniolo soltanto di fronte ad un’offerta da 50 milioni di euro. Nel caso questo scenario dovesse divenire realtà, svanirebbe definitivamente il sogno della Juventus. I bianconeri, infatti, prenderebbero volentieri in futuro – a condizioni economiche più favorevoli – l’attaccante giallorosso, potenzialmente uno dei profili migliori sulla piazza come eventuale sostituto di Di Maria. Ma il Chelsea potrebbe rovinare i piani de ‘La Vecchia Signora’.