Dall'Inter alla Juventus, il possibile scenario per il 2023

Un big ai saluti in casa Juventus: il possibile sostituto potrebbe arrivare dall’Inter. Tutti i dettagli

“Una rimonta così ci dà la forza necessaria per affrontare nel modo giusto la partita di mercoledì. Certo, la vittoria ci avrebbe portato a due punti dalla vetta”.

E ancora: “Non sono un arbitro e non sono al Var, noi dobbiamo accettare le decisioni anche se vorrei vedere l’immagine di Candreva: vorrei capire se lo tiene in gioco, ma mi sa che non c’è perché magari è sparita (ride, ndr). Fatemi fare una battuta, anche se è da inizio campionato che siamo sfortunati con il Var”. Nell’infuocato post partita di Juventus-Salernitana, Massimiliano Allegri ha provato a smorzare i toni riguardo al discusso episodio arbitrale con il gol-vittoria annullato ad Arek Milik. Nel parapiglia finale è stato espulso anche Juan Cuadrado, che salterà sicuramente la trasferta di Monza. Per il laterale colombiano è stata un’altra prova da dimenticare, soprattutto per l’erroraccio in uscita aerea in occasione dell’1-0 ospite. L’esterno è reduce dal suo peggior avvio stagionale degli ultimi anni e, con un contratto in scadenza nel 2023, la sua permanenza in bianconero è tutt’altro che scontata.

Calciomercato Juve, occhi su Dumfries

Con ogni probabilità quella in corso sarà l’ultima stagione in bianconero di Juan Cuadrado. Il 34enne è legato alla Juve fino al termine della stagione e, anche alla luce del suo rendimento, difficilmente proseguirà la propria avventura a Torino oltre il prossimo giugno. Per la dirigenza, nei prossimi mesi, potrebbe così partire anche la ricerca del post Cuadrado: occhi puntato anche su Denzel Dumfries. L’olandese dell’Inter potrebbe finire sul taccuino di Cherubini, nonostante il prezzo fissato da Marotta (oltre 35 milioni di euro) e l’eventuale resistenza dei nerazzurri nel cedere un big ad una rivale diretta. La Juventus è insomma avvisata.