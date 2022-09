Serie A, l’espulsione di Leao non frena il Milan: Marassi espugnato

In una partita densa di episodi controversi, il Milan espugna Marassi in 10: decisivo un rigore di Olivier Giroud

Partita incredibile a Marassi. In un match che il Milan aveva indirizzato subito dalla sua parte grazie ad un gol di Junior Messias al 6′, succede di tutto. L’arbitro Fabbri ha il suo bel da fare, con tanti episodi rivisti al VAR. C’è spazio anche per vedere l’inconsueta espulsione, per doppia ammomizione, di Rafael Leao, che così sarà costretto a saltare il big match di San Siro contro il Napoli, previsto per domenica 18 settembre.

Già nel primo tempo, al 25′, c’è tanto lavoro per i moviolisti. Viene infatti annullato un gol di de Ketelaere, il suo primo in Italia, per un precedente fuorigioco, considerato attivo, di Giroud. Che pure non aveva toccato la palla. La ripresa si apre con una tentata rovesciata di Rafael Leao, che anzihchè impattare la palla colpisce il volto di Ferrari. Già precedentemente ammonito, il portoghese si vede sventolare il secondo giallo. Espulso. Salterà Milan-Napoli.

Sembra la svolta della partita a favore della Samp, che infatti al 56′ pareggia con Djuricic, lesto ad anticipare Maignan e a depositare in rete. Un altro episodio da moviola però diventa decisivo per i rossoneri. In area doriana infatti, Gonzalo Villar, spinto dal compagno di squadra Murillo, tocca con la mano a contrasto con Giroud. Calcio di rigore. Lo stesso francese trasforma. Con un po’ di affanno, ma tanto cuore, il Milan la porta a casa, rendendo vani i disperati tentativi dei blucerchiati nel finale di partita.

Serie A, Sampdoria-Milan 1-2: il tabellino

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (59′ Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (86′ Vieira); Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (79′ Verre); Caputo (79′ Quagliarella)

A disposizione: Ravaglia, Amione, Conti, Murru, Yepes, Pussetto.

Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega (78′ Vranckx); Messias (58′ Tomori), De Ketelaere (70′ Bennacer), Leao; Giroud

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Dest, Thiaw, Gabbia, Brahim Diaz, Saelemaekers, Adli.

Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Liberti di Pisa e Del Giovane di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Massa di Imperia. VAR: Abisso di Palermo. AVAR: Longo di Paola.

MARCATORI: 6′ Messias, 57′ Djuricic, 67′ rig. Giroud.

AMMONITI: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello. ESPULSO: Leao.