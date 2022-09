Maldini spiazzato, arriva l’annuncio: “Addio Milan!”

Non solo rinnovi, il Milan pensa anche al lontano futuro con giovani innesti di qualità ma arriva la prima sorpresa dal Brasile

Dopo aver concluso positivamente il rinnovo di Tonali e nell’attesa di scoprire il destino di Leao, il duo Maldini-Massara procede a passo svelto lungo il suo cammino di ringiovanimento e rinforzo delle file rossonere con innesti mirati e di qualità.

Sulla scia dell’operazione di prim’ordine svolta in Belgio per l’acquisto di De Ketelaere, l’attenzione della dirigenza rossonera si è spostata in Brasile. Ad aver catturato sguardi indiscreti è stato il giovane centravanti Endrik, frutto del vivaio del Palmeiras. A soli 16 anni, il calciatore ha già collezionato 5 reti in 6 presenze con la squadra delle riserve. Non resta che esordire con la Prima Squadra. Questi dati da capogiro non sono tuttavia scivolati via neppure a Real Madrid, Barcellona e PSG. Nonostante l’ampio spettro di possibilità che gli si potrebbero parare davanti, la giovane promessa sembra aver già preso una decisione.

Calciomercato, niente Milan per Endrik: “Felice al Palmeiras”

“Soltanto i miei genitori e la TFM conoscono i miei progetti e possono parlare al posto mio. Non ho mai menzionato né Milan né PSG, tantomeno ho in serbo una data di debutto o una data di partenza. Io sono esattamente dove devo essere, qui, felice al Palmeiras. Non bisogna prendere per buono tutto quello che si dice là fuori”, ha dichiarato Endrik. I rossoneri, almeno per il momento, devono virare altrove. A riportarlo è stato il giornalista brasiliano Andre Galvao sul proprio profilo Twitter.