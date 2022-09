Leao choc: offerta folle, il Milan ha già deciso

Il Milan continua a valutare il futuro di Rafael Leao: il portoghese torna di prepotenza sul taccuino del top club

In attesa di conoscere come finirà il match di Marassi contro la Sampdoria, il Milan guarda già molto più lontano. Una stagione, quella da poco cominciata, che darà risposte anche sulle ambizioni future del ‘Diavolo’, in sede di calciomercato. E tra i nomi che hanno monopolizzato e rischiano di monopolizzare l’attenzione in uscita resta sempre Rafael Leao.

Il rinnovo del contratto, con relativo adeguamento, in scadenza il 30 giugno 2024 fatica ad arrivare e le grandi società d’Europa rimangono vigili per comprendere le possibilità di scippare il gioiello assistito da Jorge Mendes al Milan il prossimo giugno.

Il Chelsea piomba su Leao: nuova proposta

In tal senso, un club su tutti sembrerebbe pronto a tornare alla carica: si tratta del Chelsea, fresco dell’esonero di Tuchel dopo la brutta prestazione in Champions League. I ‘Blues’ vivono settimane di grossi cambiamenti e Leao, in tal senso, sarebbe la ciliegina sulla torta del 2023 del club londinese. La proposta che dall’Inghilterra probabilmente arriverà a Maldini e Massara a giugno, potrebbe far titubare la dirigenza. I cartellini di Jorginho, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Chelsea, e quello di un altro pallino della dirigenza maneghina. Quell’Hakim Ziyech molto vicino a vestirsi di rossonero lo scorso agosto, salvo poi restare a Londra.

Una proposta importante ma, evidentemente, non sufficiente a convincere il club di via Aldo Rossi per cedere Leao. Il Milan continua a chiedere solo cash per l’eventuale addio dell’ex Lille: oltre 100 milioni o non se ne farà nulla. La palla, dunque, torna nella metàcampo del Chelsea che dovrà fare i conti per capire se e come dare l’assalto decisivo al 23enne di Almada.

Leao, in questa stagione, ha già siglato 3 reti con 3 assist in 6 apparizioni in rossonero, tra campionato e Champions League.