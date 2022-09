Milan, ennesimo infortunio: “Era prevedibile”

Il Milan viene colpito dall’ennesimo infortunio dell’attaccante e sui social i tifosi si scatenano con le critiche

Inizio stagione per il Milan fatto di alti e bassi, ma con la vittoria del derby i rossoneri vogliono subito rilanciarsi in campionato per cercare di ripetere l’impresa scudetto dello scorso anno. A complicare i piani del Milan però continuano a esserci gli infortuni. Anche oggi Pioli ha scoperto di dover fare a meno di un altro attaccante.

Infatti Divock Origi, che questa sera probabilmente sarebbe dovuto essere titolare, si è fermato per un affaticamento muscolare, facendo fare gli straordinari a Giroud. Dopo aver appreso la notizia i tifosi rossoneri si sono scatenati sui social.

Milan, l’infortunio di Origi scatena i tifosi: social infuocati

Arrivato al Milan durante l’estate Divock Origi sta faticando a crearsi spazio tra le fila di Pioli. L’attaccante belga oggi avrebbe avuto l’opportunità di partire titolare, ma a rovinare tutto è arrivato l’affaticamento muscolare che lo ha messo KO per la trasferta contro la Sampdoria.

complimenti vivissimi a Maldini per l’operazione #Origi. Un rottame del genere era veramente difficile trovarlo — Fabio Gandolfo (@FabioGandolfo88) September 10, 2022

Sui social i tifosi si sono scatenati. C’è chi scrive che poteva essere prevedibile la condizione fisica di Origi. Mentre c’è chi se la prende con lo staff rossonero e con Paolo Maldini, che avrebbe potuto puntare su qualcun altro. Dunque un arrivo in rossonero non indimenticabile per Origi, ma che ha tempo per migliorare.

L’infortunio di Origi, l’ennesimo, era qualcosa di prevedibile visto i precedenti.

Ma la fiducia riposta da Maldini in questo giocatore fa sperare in meglio.#Milan #Origi — Giuseppe Lepera (@GiuseppeLepera5) September 10, 2022