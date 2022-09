Allegri-Juventus: arriva l’annuncio dai piani alti

Il futuro di Massimiliano Allegri pare già ben delineato: arrivano le parole di John Elkann sul tecnico livornese

Cinque punti in tre giornate ed il ko europeo, all’esordio stagionale in Champions League, contro il PSG. La Juventus torna sotto i riflettori e arrivano in tal senso dichiarazioni importanti sul futuro di Massimiliano Allegri.

Intervistato nelle scorse ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente di ‘Exor’ John Elkann ha detto la sua su diversi temi. Focus, chiaramente, sulla Juventus di Massimiliano Allegri e sulla bontà del progetto bianconero affidato all’allenatore livornese.

John Elkann si sbilancia su Allegri: le sue parole

Sul tornare a vincere, Elkann è categorico: “Sono più che fiducioso, sono convinto. La Juventus attravera un nuovo ciclo, come molte volte accaduto nella storia centenaria che lega la mia famiglia alla maglia bianconera. Nel 2023 la mia famiglia festeggerà i 100 anni di vita insieme alla Juventu, un record mondiale”. Elkann si concentra poi proprio su Massimiliano Allegri, bersagliato dalle critiche (di tifosi e non) per i risultati altalenanti collezionati in questa primissima parte della stagione. “La squadra è cambiata tantissimo ma alla guida c’è un allenatore come Allegri che conosce bene il club, lo spirito di tenacia e la concretezza che lo caratterizza“.

Parole che non fanno altro che dare ulteriore fiducia all’allenatore, ben saldo sulla panchina della Juventus. Elkann conclude poi così: “Dispiace non potere ancora vedere la Juve girare con tutti i cavalli e la potenza che avrebbe a disposizione senza gli infortuni”. Il riferimento, oltre che a Di Maria che ha trovato poco spazio proprio per guai fisici, è anche e soprattutto per Paul Pogba.

Adesso, però, a parlare dovrà essere come consuetudine il campo: la sfida contro la Salernitana di domani sera per rilanciarsi anche in campionato.