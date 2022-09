Ancelotti spaventa l’Inter: individuato l’erede di Modric

Il Real Madrid è alla ricerca dell’erede di Modric e Carlo Ancelotti lo ha individuato in Italia: l’Inter inizia a tremare

Il calciomercato non si ferma mai, anche a una settimana dalla chiusura ufficiale si inizia a pensare al futuro e ai colpi necessari per rinforzare le rose. In particolare il Real Madrid inizia a ragionare su quali mosse compiere nelle prossime sessioni di calciomercato.

Ancelotti infatti sta pensando a chi potrà raccogliere il testimone di Luka Modric, che a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’. Il mirino di Ancelotti potrebbe essere puntato in Italia. L’Inter inizia a tremare.

Calciomercato Inter, Ancelotti punta Barella: sarà l’erede di Modric

Il Pallone d’Oro del Real Madrid, Luka Modric, si avvicina all’addio ai ‘Blancos’. Il centrocampista croato per ora non ha parlato del proprio futuro ma a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con il club spagnolo. Tra un anno Modric avrà 37 anni e bisognerà capire quale decisione prenderà per il suo futuro.

Nel frattempo il Real Madrid inizia a tutelarsi cercando il possibile erede del croato. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il nome scelto da Ancelotti sarebbe quello di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è nel mirino del tecnico del Real da diverso tempo e nonostante il rinnovo fino al 2025 il club spagnolo potrebbe tentare l’assalto a Barella l’estate prossima. Inzaghi inizia a tremare.