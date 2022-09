Colpo a casa Ancelotti, Maldini ci riprova: arriva a gennaio

Il Milan non molla quello chè è stato uno degli obiettivi dell’ultima estate: pronta una nuova offerta per averlo già a gennaio

Coerente con la politica ‘verde’ basata sui giovani di talento con grandi prospettive – i colpi De Ketelaere, Thiaw, Vrankx e Dest vanno in questa direzione – il Milan continua a seguire anche prospetti più maturi, necessari per incrementare la qualità tecnica della rosa.

Il Dt Paolo Maldini è da tempo vigile su uno degli esuberi di lusso del Real Madrid. Sebbene non sia più arrivato, sul fronte offensivo, Kylian Mbappé– e sia stato anche ceduto Luka Jovic – il talento iberico continua ad avere poco spazio nelle scelte di Carlo Ancelotti. Il contratto in scadenza nel 2023 è lontano dall’essere rinnovato, sebbene a fasi alterne, ma mai coincidenti nella sostanza, entrambe le parti abbian spinto per prolungarlo. Dapprima era stato il giocatore a voler prolungare a tutti i costi il suo matrimonio con le Merengues, per esser sicuro di far ancora parte del progetto. Poi il club, avendo odorato la possibilità che il calciatore possa andar via a costo zero nel prossimo giugno, ha ripreso le trattative. Senza però addivenire nemmeno lontanamente ad una conclusione postiiva.

Milan-Asensio, la pista si fa bollente

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan è ora in una posizione di forza col club spagnolo nell’affare che potrebbe portare Marco Asensio a Milanello. Con un’offerta di 25 milioni sul piatto, Maldini intende convincere Florentino Perez a cedere l’esterno già nel mercato di gennaio. L’alternativa, per la Casa Blanca, non è certo allettante.

La dirigenza rossonera potrebbe infatti ventilare la ‘minaccia’ di un accordo economico con Asensio per un suo trasferimento ‘a zero’ a fine anno. Lo stesso calciatore potrebbe legittimamente decidere di attendere il 1 luglio per passare gratis al Milan. Il Real si trova insomma tra due fuochi: entrambe le vie sembrano non ideali per Perez, mentre Maldini potrebbe in qualunque caso cadere in piedi col cartellino dello spagnolo in mano al massimo per la stagione 2023/24.