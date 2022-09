Eurogol e mirino puntato: osservato speciale dalla Juventus

Ieri sera in Champions League si è reso protagonista di un eurogol e adesso la Juventus lo ha messo nel mirino: osservato speciale in Europa

Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino in Champions League della Juventus. I bianconeri infatti sono usciti sconfitti dal Parco dei Principi contro il PSG per 2-1. Nonostante un Kylian Mbappe inarrestabile, la Juventus è stata comunque brava a rimanere in partita, sfiorando anche il pareggio in alcune occasioni. Dunque di buono Allegri può tratte l’atteggiamento.

Nel frattempo proprio in Europa ieri sera si è messo in evidenza un terzino sinistro segnando un eurogol. La Juventus lo osserva con interesse per rinforzare la corsia sinistra.

Calciomercato Juventus, mirino su Grimaldo dopo l’eurogol in Champions League

Nello stesso girone della Juventus c’è anche il Benfica, che ieri sera ha esordito nella competizione europea al Da Luz con una vittoria per 2-0 sugli israeliani del Maccabi Haifa. Protagonista del match è stato Alejandro Grimaldo con un eurogol da fuori area, col pallone che si è infilato proprio sotto l’incrocio dei pali.

A mettere il mirino sullo spagnolo potrebbe essere proprio la Juventus, che la prossima settimana affronterà il Benfica allo Stadium. Lì i bianconeri potranno vederlo da vicino e osservarlo come si deve prima di un possibile assalto a gennaio o a giugno. Grimaldo potrebbe essere l’erede perfetto di Alex Sandro per i bianconeri.