Il Milan lo riporta in Serie A: affiancherà Tonali

Il Milan programma già la prossima campagna acquisti: tentativo a gennaio, assalto al big per il centrocampo

Il pari in casa del Salisburgo ha portato un solo punto all’esordio stagionale in Champions Legue del Milan di Pioli. I rossoneri non sono andati oltre l’1-1 e adesso hanno già la testa alla trasferta di ‘Marassi’, sabato, contro la Sampdoria.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e nonostante la sessione estiva abbia già da quasi una settimana chiuso i battenti, il ‘Diavolo’ è vigile sulle possibili occasioni. Da cogliere, magari, già nel mese di gennaio.

Svolta Bennacer: l’erede arriva dalla Premier League

La partenza a zero di Franck Kessie ha rilanciato un Ismael Bennacer in grande spolvero e pedina fondamentale nel duo formato con Tonali, a centrocampo. Il Milan però si guarda intorno visto che l’algerino, a giugno, potrebbe accettare il corteggiamento di uno dei top club che segue da tempo il classe ’97 di Arles. Ecco quindi che l’erede dell’ex Empoli ed Arsenal potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il Milan pensa a Jorginho, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Chelsea e destinato, pare, a salutare i ‘Blues’ il prossimo anno.

L’ex giocatore del Napoli potrebbe vestirsi di rossonero già nel calciomercato invernale. Il Milan intende provarci con un assalto low cost: la richiesta della società londinese sarebbe di 15-20 milioni di euro, a sei mesi dalla scadenza. In caso di esito negativo, il discorso verrebbe solo posticipato all’estate, quando il 30 giugno Jorginho potrebbe finire in quel di Milanello a parametro zero.

Il post Bennacer può quindi essere l’italobrasiliano, classe 1991 che nei piani del Milan affiancherebbe Tonali nella stagione che verrà.