Tegola Juventus, Pogba ora deve operarsi: i tempi di recupero

Non finiscono i problemi in casa Juventus: Paul Pogba ha deciso per l’operazione immediata al ginocchio dopo la terapia conservativa

Subito l’operazione al menisco per riprendere il prima possibile. La decisione è arrivata nella giornata di oggi dopo aver lavorato con la palla alla Continassa. Il provino non è andata a buon fine: Allegri sperava di recuperarlo il prima possibile.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Paul Pogba dai 40 ai 60 giorni. Tutto dipenderà dalla fase riabilitiva dopo l’operazione al menisco che avverrà nelle prossime ore. Un’operazione immediata per tornare il prima possibile dopo aver optato per la terapia conservativa non avendo così la meglio.

I tempi di recupero si allungheranno di conseguenza con Pogba che potrebbe tornare soltanto per il Mondiale. L’obiettivo è quello di essere protagonista con la Nazionale francese tornando a vestire la maglia bianconera soltanto a partire da gennaio, proprio come Federico Chiesa. Due assenze importanti per lo stesso allenatore livornese, che dovrà così continuare a puntare su questi uomini a sua disposizione.

Pogba tornerà così a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto tra qualche mese. Il suo sogno è quello di essere protagonista al prossimo Mondiale, in programma tra novembre e dicembre. I tempi di recupero saranno più chiari nelle prossime settimane con la riabilitazione che dovrà essere molto accurata per il centrocampista francese, ritornato a Torino con grande entusiasmo.