Simeone lo prende gratis: la Juventus alza bandiera bianca

Il tecnico dei Colchoneros avrebbe messo le mani su un big in scadenza di contratto: arriva a zero, Allegri beffato

Dopo aver passato buona parte dell’estate a decidere cosa fare di Alvaro Morata – il centravanti spagnolo non è stato riscattato dalla Juve, che non ha voluto sborsare i 35 milioni di euro pattuiti per l’acquisto definitivo – l’Atletico Madrid di Diego Simeone ha alfine reintregrato a tutti gli effetti l’attaccante nelle rotazioni offensive. L’ex Chelsea e Real Madrid è diventato anzi un titolare inamovibile nello scacchiere tattico del ‘Cholo’.

In vista dell’anno prossimo però, il tecnico argentino avrebbe altri piani per il suo attacco. Fermo restando che anche il futuro di Antoine Griezmann è in bilico, l’allenatore argentino avrebbe già preso accordi per l’arrivo di un big in scadenza di contratto. Le possibilità che giocatore e club trovino un’intesa per prolungare il matrimonio sono ormai ridotte al lumicino. Il Liverpool, società proprietaria del cartellino dell’attaccante, sembra ormai rassegnato a perdere il giocatore a ‘zero’. La stessa volontà del brasiliano sembra quella di volersi svincolare alla scadenza del contratto.

Simeone, mani su Firmino: Juve beffata

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net’, l’Atletico avrebbe già stretto un patto con Roberto Firmino per un suo approdo nella capitael spagnola a parametro zero. Per formlizzare il tutto ovviamente bisogna attendere l’inizio dell’anno nuovo. Quando il giocatore sarà libeto di trattare con altri club da ‘futurio svincolato’.

Il giocatore brasiliano, emblema di un certo tipo di calcio voluto dal tecnico Klopp, non trova più il gradimento incondizionato del tedesco, che gli preferrisce regolarmente Luis Diaz o il nuovo arrivato Darwin Núñez. La Juve, che contava di corteggiare il calciatore una volta che fosse certa del mancato rinnovo coi Reds, dovrà cambiare obiettivo. Simeone si è mosso in anticipo per il giocatore sudamericano, ormai in uscita dalla Premier League.