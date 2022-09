Serie A, Allegri ringrazia Perin: la Juve soffre ma strappa un pareggio al ‘Franchi’

In casa Juve l’eroe di giornata non è Dusan Vlahovic, in panchina tutto il match, ma Mattia Perin, che para anche un rigore a Jovic

Forse l’unica buona notizia di giornata in casa Juve – oltre al secondo gol consecutivo di Arek Milik, che aveva portato i bianconeri in vantaggio a Firenze al 9′ – è la certezza che in contumacia Szczesny, la porta è ben protetta. Già perchè l’ex portiere del Genoa oggi è stato decisivo per la formzione bianconera.

Dopo una prima mezz’ora di buon livello infatti, la Juve sostanzialmente sparisce dal campo. La Fiorentina prende il controllo delle operazioni prima pareggiando con Kouamé al 29′, poi procurandosi – fallo di braccio ingenuo di Paredes – un calcio di rigore in chiusura di prmo tempo. Perin è bravo a deviare sul palo il penalty calciato da Jovic, salvando poi la porta bianconera in almeno un altro paio di occasioni nella ripresa. Secondo tempo un cui la Juve, in attacco, non è proprio pervenuta.

Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic (54′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (62′ Mandragora), Amrabat, Barak (78′ Zurkowski); Kouame (62′ Ikoné), Jovic (78′ Cabral), Sottil

A disposizione: Bianco, Cerofolini, Gollini, Nico Gonzalez, Ranieri, Saponara, Terzic, Venuti.

Allenatore: Italiano

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado (64′ Miretti), Danilo, Bremer, Alex Sandro (78′ Bonucci); McKennie, Paredes (83′ Fagioli), Locatelli; Di Maria (46′ De Sciglio), Milik, Kostic (64′ Kean)

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Vlahović, Soulé

Allenatore: Allegri

Arbitro: Doveri di Roma 1

Marcatori: 9′ Milik, 29′ Kouame

Ammoniti: 15′ Amrabat, 32′ Alex Sandro, 52′ Locatelli, 53′ Danilo